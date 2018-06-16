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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Düğünden önce mitinge geldiler

Düğünden önce mitinge geldiler

Gelin ve damattan detay

İran Seçimleri 

-Alandan detaylar
-Gelin ve damattan röportaj

( SİVAS -HD)- Sivas'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği miting de gelin ve damat sürprizi yaşandı. Akşam dünya evine girecek olan çift düğünden önce mitinge geldi SİVAS

- Sivas'ta Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği miting de gelin ve damat sürprizi yaşandı. Akşam dünya evine girecek olan çift düğünden önce mitinge geldi. 24 Haziran seçimleri öncesinde Başbakan Binali Yıldırım Sivas'ta yapacağı miting- te vatandaşlarla buluşacak. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Miting öncesi alanda gelin ve damat sürprizi yaşandı. Akşam gerçekleştirecekleri düğünle dünya evine girecek olan Usame Acıpınar ve Nurgül Gülle çifti düğün öncesi mitinge geldi. Miting de gelin ve damadı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Damat ve gelin Türk Bayrağı AK Parti bayraklarıyla poz verdi.
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