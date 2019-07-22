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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Düğünden döndüklerinde evlerini yanmış halde buldular Video

Düğünden döndüklerinde evlerini yanmış halde buldular Video

İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yangına müdahale etmeleri

Bild Yangına Müdahale Trol 

-Ev sahibinin ağlaması
-İtfaiye araçlarından görüntü
-Detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 3 katlı evin en üst katında yangın çıktı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hala geldi. Yangın, 22.00 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı, İhsaniye Mahallesi Demet Sokakta Muhammet Tan'a ait 3 katlı evin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Pencere ve balkondan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kozlu ve Zonguldak Belediyesine ait ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Komşuları olayı ev sahibine haber verdi. Düğünden gelen ev sahipleri gördükleri karşısında göz yaşlarını tutamadı. Kısa süre önce aynı evde bir yangın vakasının yaşandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılan çalışma sonrası belirlenecek.
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