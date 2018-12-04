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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Düğündeki maganda kurşunuyla ölüme 15 yıla kadar hapis istemi

Düğündeki maganda kurşunuyla ölüme 15 yıla kadar hapis istemi

arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Kağıthane'deki düğünde maganda kurşunu davasında mütalaa açıklandı- 2 sanığın beraatini isteyen savcı iki sanığın cezalandırılmasını istedi İSTANBUL

Beyin Kanaması Hapis İstemi Savcı Mütalaası Ruhsatsız Silah Maganda Kurşunu 


- Kağıthane'de bir düğünde havaya ateş edilirken balkondan sokaktaki düğünü izleyen Hülya Özdemir'in ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.
Savcı silahı ateşleyen sanığın ‘Taksirle ölüme sebep olma, genel güvenliği tehlikeye sokma ve ruhsatsız silah bulundurmak’tan 15 yıla kadar hapsini istedi. Kağıthane'de bir düğünde havaya ateş edilirken balkondan sokaktaki düğünü izleyen Hülya Özdemir'in ölümüne ilişkin 4 sanıklı davaya devam edildi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık İsmail Hakkı Aygüneş ile olayda hayatını kaybeden Hülya Özdemir’in yakınları hazır bulundu. Gelin arabasının hareketi anında yapılan ateşle hayatını kaybetti Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Olay günü düğünün bulunduğu sokakta çok sayıda kişinin silahla havaya ateş ettiğinin belirlendiğini kaydeden savcı, açılan ateş sonucu düğünü balkonda izleyen Hatice Yıldırım’ın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini belirtti.
Gelinin arabasının hareket ettiği anda ateş eden şahsın sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş olduğunun yapılan incelemelerde tespit edildiğini aktaran savcılık, mütalaasında Adli Tıp raporuna göre ölümün mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanamasından kaynaklandığını kaydetti.
Savcı olayda silahı kullanan sanık İsmail Hakkı Aygüneş’in taksirle bir kişinin ölümüne sebep olmak, ruhsatsız silah bulundurmak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlarından 4 yıl 2 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanıklar Mehmet Emin Aydın, Ümit Yardım’ın beraatini talep eden savcı, sanık Hüseyin Özgüven’in ise ruhsatsız silah bulundurma ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanıkların mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
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