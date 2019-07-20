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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Düğündeki kavgada yaralanan çocuklardan biri kurtarılamadı İzle

Düğündeki kavgada yaralanan çocuklardan biri kurtarılamadı İzle

Adli tıptan görüntü

Güzergah Cenaze Silahlı Kavga Polis Ekipleri Yaralı Çocuk 

-Yakınları
-Cenaze aracı
-Ölen Eren Çinçik'in fotoğrafı
-Yaralı Mustafa Soyarslan'ın fotoğrafı
-Arşiv görüntüler

( ADANA )- Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki silahlı kavgada yaralanan diğer çocuğun tedavisi sürüyor- Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı ADANA

- Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki bir düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 çocuktan biri doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçe merkezi İstiklal Mahallesi'nde yapılan düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıkmıştı. Çıkan silahlı kavgada Eren Çinçik (11) ile Mustafa Soyarslan (15) silahla vurularak, yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, yaralı çocuklar buradaki müdahalenin ardından Adana'ya sevk edilmişti. Yaralılardan durumu ağır olan Eren Çinçik, daha kötüleşince güzergahta bulunan Kozan ilçesindeki Devlet Hastanesine getirilerek burada kan nakli yapıldıktan sonra Adana'ya sevk edildi. Eren Çinçik Balcalı Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çinçik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayda yaralanan Mustafa Soyarslan'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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