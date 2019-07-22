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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Düğünde maganda ateşi: 2 yaralı İzle

Düğünde maganda ateşi: 2 yaralı İzle

Düğünden görüntü.

Cenin Jandarma Sabıka Kaydı Düğün Töreni 

-Yaralılar.
-Yaralılar açıklamaları.
-Zanlı B.K.'nin foto görüntüsü.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyündeki bir düğünde tüfekle çevreye rastgele ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, düğün töreninde B.K.'nin eğlencenin yapıldığı alana doğru tüfekle ateş açıldığı iddia edildi. Tüfekten çıkan saçmalar, Ali Eroğlu (37) Rıza Narşap'a (37) isabet etti. Vücutlarına çok sayıda saçma isabet ederek yaralanan Eroğlu ve Narşap, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli B.K.'nin (23), çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. Ali Eroğlu, düğünde arkadaşı ile sohbet ettiği sırada silah sesinin ardından yere yığıldığını ifade ederek, "Düğünde arkadaşla sohbet ediyorduk. Bir anda bacaklarımda büyük bir acı hissettim. Kanları görünce vurulduğumu anladım" diye konuştu.
Rıza Şarnap, "Büyük bir acıyla yere yığıldım. Ne olduğunu anlayamadım. Zanlıyı gerekli ceza verilmeli" ifadelerini kullandı. Zanlı B.K.'nin jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (EFE-Y)
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