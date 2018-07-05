Düğünde kız ve erkek tarafı birbirine girdi Haberi

-Tartışmadan detaylar



( ERZURUM )- Kavga nedeniyle düğün iptal edildi ERZURUM



- Erzurum’da dün akşam saatlerinde yapılan düğün, kız ve erkek tarafının birbirine girmesiyle iptal oldu. Salona erkek alınmayacak tartışması iki tarafı birbirine düşürdü. Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Erzurum Cumhuriyet Caddesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleşti. Düğünden önce kız tarafı ve erkek tarafı kendi aralarında düğün gerçekleştiği saatlerde salona sadece kadınların gireceği konusunda anlaşma sağladı. Fakat düğünün başladığı sıralarda erkek tarafından 4-5 kişi salona girmeye çalıştı. Karşı tarafın düğüne erkek alınmayacak itirazı sonucu taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre de yumruklu kavgaya dönüştü. Salona girmeye çalışan erkekler, kız tarafından bir kadına yumruk attı. Yumruğun etkisi ile yere düşen kadın olay yerine çağrılan ambulansa alınarak tedavisi yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken düğün salonundan yapılan anonsla düğün iptal edildi. (ST-ÖB)

