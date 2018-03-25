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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Düğünde kız kavgası: 3 yaralı

Düğünde kız kavgası: 3 yaralı

yaralı şahısların ambulansa bindirilmesi,

Biber Gazı Görgü Tanığı Kız Kavgası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polis ekiplerin tarafları sakinleştirmesi,
-düğün sahibi ile röp.
-düğün salonundan görüntü,
-gelinin düğün salonunu terk etmesi,
-boş düğün salonundan detay,
-misafirlerin düğün salonunu terk etmesi

( BURSA -HD) BURSA

- Bursa’da davetli olarak gittikleri düğünde önceden aralarında husumet bulunan 2 kişi düğünü savaş alanına çevirdi. Düğün, çıkan kavga sebebi ile yarıda kesilirken 3 kişi yaralandı. Olay Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre düğüne davetli olarak katılan ve akraba oldukları öğrenilen, daha önce kız kavgası yüzünden aralarında husumet olan T.Y. ile B.Ç. bir anda tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce araya büyükler de girdi. Kavganın büyüdüğünü gören düğün sahipleri olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayıramayınca biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Polisin müdahalesine rağmen taraflar ayrılmayınca olay yerine çok sayıda takviye ekibi sevk edildi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada hamile olduğu öğrenilen bir kadın darp edilirken, 2 kişi ise aldığı darbelerle yaralandı. Yaralanan davetliler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Kavga sırasında olay yerinde bulunan görgü tanığı yaşananları anlattı. Görgü tanığı, “Taraflar benim akrabam ve onlar da akraba, bunların arasında daha önceden kız yüzünden husumet vardı. Üstelik hem kız tarafı hem de erkek tarafı akrabamız. Mecburen iki tarafı da davet ettik düğünümüze, sen bana yan baktın diye kavga ettiler. Bütün olayı bizim üzerimize yıktılar ama düğün sahipleri olarak en ufak bir ilgimiz yok” ifadelerini kullandı. Kavgadan sonra düğün yarım kesilip davetliler dışarı çıkarılırken gelin yaşananlardan ötürü dakikalarca gözyaşı dökerek düğün salonundan ayrıldı.
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