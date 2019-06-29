Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Düğünde kavga: 11 yaralı - KOCAELİ

Düğünde kavga: 11 yaralı - KOCAELİ

- Kavga çıkan mahallede polisin çalışması Kocaeli 'de düğünde kavga: 11 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada biri polis 11 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 841 Sokak'ta bir düğünde alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kavgayı ayırmak üzere mahalleye çok sayıda polis sevk edildi.Tarafların taş ve sopa kullandığı kavgada, yüzüne darbe alan bir polis ile 10 kişi yaralandı.Yaralılar, Gebze ve Darıca'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Polis Hastane 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı