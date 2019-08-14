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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Düğünde ilginç takı merasimi: Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar Haberi

Düğünde ilginç takı merasimi: Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar Haberi

TAKI MERASİMİNDE DAMADA TAKILANLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Düğün Töreni 


- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dünya evine giren çiftin düğününde, arkadaşları tarafından damada, öküz çanı, yular, kelepçe ve elma takılması görenleri gülümsetti. Malkara’nın Davuteli Mahallesi’nde düzenlenen düğün töreni ile Ceylan ve İrfan Durgutça çifti dünya evine girdi. Takı merasiminin sona erdiği sırada damadın arkadaşları ilginç bir sürpriz yaptı. Arkadaşları tarafından damada takılan öküz çanı, yular, kelepçe ve elma davetlileri gülümsetti. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen yakın arkadaşları, birlikte fotoğraf çekildi. (HT-
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