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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü - KÜTAHYA

Düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü - KÜTAHYA

- Olayın gerçekleştiği düğün evinden detaylar - Köy Muhtarı Bekir Kayar ile röportaj - Vefat eden Sefa Elçi'nin fotoğrafı Kütahya 'da düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü - Sünnet düğününde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu kafasına saçmalar isabet eden 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdiKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da düğün eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu başına saçmalar isabet eden 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Seydiköy'de yaşayan Halil İbrahim Ağda, sünnet olan oğlu için köyde düğün düzenledi.
Eğlence sırasında düğüne katılan bazı kişiler, pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Bu sırada müzik eşliğinde oynayan Sefa Elçi, pompalı tüfekle açılan ateş sonrası başına isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, faili belirlemek için görgü tanığı 17 kişinin ifadesine başvurdu. Olay esnasında çekilen düğün kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüpheli S.D'yi (33) gözaltına aldı. Elçi'nin cesedi olay yeri incelemesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Köy Muhtarı Bekir Kayar, neşeyle yapılan düğünün bu acı olay yüzünden matem yerine döndüğünü belirterek "Düğün eğlencesi sırasında açılan ateş sonucu maalesef bir gencimiz hayatını kaybetti." dedi.

Görgü Tanığı Olay Yeri İnceleme Düğün Evi Genç Yaşam Pompalı Tüfek 

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