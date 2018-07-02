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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Düğünde gencin pompalıyla vurularak ölümü kamerada Haberi

Düğünde gencin pompalıyla vurularak ölümü kamerada Haberi

Olay anı

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-Olay yeri görüntüleri

( KÜTAHYA ) Düğünde gencin pompalıyla vurularak ölümü, kamerada KÜTAHYA

- Kütahya'da Sefa Elçi (18), sünnet düğününde müzik eşliğinde oynarken, yanında havaya ateş eden Süleyman D.'nin pompalı tüfeğinden çıkan saçmalarla vurularak hayatanı kaybetti. Olay anı cep telefonuna yansıdı. Kütahya'nın merkeze bağlı Gevrekseydi köyünde meydana geldi. Sünnet düğününe katılan Sefa Elçi ve bir grup genç, müzik eşliğinde oynarken, yanlarında bulunan pompalı tüfeklerle havaya ateş etti. Bu sırada, havaya ateş eden Süleyman B.'nin pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar Elçi'ye isabet etti. Başından vurulan Sefa Elçi, yaşamı kaybetmişti.
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