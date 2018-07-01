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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Düğünde dehşete düşüren görüntüler

Düğünde dehşete düşüren görüntüler

Çocuğun silahı çıkararak ateş etmesi

( AFYON KARAHİSAR)- Minik çocuğun silahla ateş etmesi dehşete düşürdü- Düğünde çocuğun eline silah verdiler AFYON KARAHİSAR

Sosyal Medya Kamera Karahisar Mermi 


- Afyonkarahisar'da bir düğünde çekilen görüntüler “Bu kadar da olmaz artık” dedirtti. Afyonkarahisar’ın merkez ilçesine bağlı Beyyazı beldesinde bir düğünde çekilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Amatör kameralara yansıyan olayda bir düğüne katılan davetliler, silahlar ve tüfeklerle rastgele etrafa ateş ediyor. Bu sırada oyun alanına gelen ve pantolonunun arkasından çıkardığı gözlenen silahı çıkaran yaşı ufak çocuk bir süre burada etrafı izliyor. Zaman sonra namluya mermiyi de kendi süren çocuk, etrafa yaklaşık 5 el ateş ediyor. Çocuğun eline silah verilmesi ve etrafa tehlike oluşturacak şekilde ateş etmesi, sosyal medya da büyük tepki topladı. Düğünde bulunan diğer çocuklar da, yere düşen mermileri topluyor.
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