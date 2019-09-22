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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Düğünde dehşet saçanlar adliye sevk edildi

Düğünde dehşet saçanlar adliye sevk edildi

Polis aracından inmeleri

Polis Akalan Pompalı Tüfek 

-Polislerin arasında yürümeleri
-Adliye binasına girişleri
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da düğün eğlencesi sırasında akrabalar arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişinin vurularak, 1 kişinin otomobil çarpması sonucu, 1 kişi de darp sonucu yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki düğün eğlencesi sırasında daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü. A.S. (20) ve L.S. (53) pompalı tüfekle ateş açılması sonucu etrafa saçılan saçmalardan vurularak, H.A. otomobil çarpması sonucu ve S.Ö. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Olay yerinden kaçan ve peşlerine düşen polise de silah çektikleri iddia edilen H.Y. ile M.Y. ve babası H.Y.'yi kısa sürede olayda kullandıkları tüfekle birlikte yakalandılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.
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