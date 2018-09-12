Düğünde damattan dolar tepkisi

-damattan açıklama

-düğünden genel detaylar

-doların kullanılmadığını gösteren detaylar

-halay, nikah,

-detaylar



( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Bu düğüne dolarla girmek yasak- Davetlileri dolara tepki pankartı ile karşıladı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da düzenlenen bir düğünde damat, düğününe katılan davetlileri ‘Bu düğüne dolarla girmek yasaktır” pankartı ile karşılayarak dolara tepki gösterdi. Şanlıurfa’da Baytemur ailesinden İbrahim Halil, Batmanlı Keskin ailesinden Nesrin ile hayatlarını birleştirmek için düzenledikleri düğünde, davetlilerin dolarla düğün alanına girmesini istemeyerek, farklı bir yönteme başvurdu. Damat, düğününe katılan davetlileri, ‘Bu düğüne dolarla girmek yasaktır” pankartı ile karşılayarak ABD’nin yaptırımlarını ve doların yükselişine tepki gösterdi. Vatandaşların da olumlu karşıladığı dolar tepkisi ile düğünde davetliler tarafından dolar kullanılmadı. Özel bir mekanda gerçekleşen ve 3 saat süren düğün nikah ve takı merasiminin ardından son buldu. Damat İbrahim Halil Baytemur, düğününde ekonomiye bir nebzede olsa destek olmadık istediklerini aktararak, “Türkiye ekonomisine bir nebzede olsa destek olmak amacıyla doların düğünümde kullanılmasını istemedim. Her zaman Türkiye’mizin yanında olduk. İnşallah ekonomimizi de daha iyi bir şekilde ilerlemeye, yüksek seviyelere çıkartırız. Düğünüme de katılım gösteren ve dolar kullanmayan tüm davetlilere, akrabalarıma teşekkür ederim. Yeni evlenecek gençlere de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Doları kesinlikle düğününüzde kullandırtmayın. Şimdiden evlenecek tüm gençlere mutluluklar dilerim. İnşallah ekonomimizde iyi seviyelere çıkacaktır” diye konuştu.



