Düğünde damat çaldı, konuklar oynadı

-DAMADIN TÜRKÜ SÖYLEMESİ

-DAMADIN OYUN HAVASI SÖYLEMESİ

-KONUKLARIN OYNAMASI



( NEVŞEHİR -ÖZEL) NEVŞEHİR



- Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir düğünde damat saz çalıp türkü söylerken düğüne gelen davetliler ise oyun oynadı. Nevşehir’in Avanos ilçesinde gerçekleşen düğünde 34 yaşındaki Yunus İnan 28 yaşındaki Özge İnan ile dünya evine girdi. Yunus-Özge İnan çiftinin düğününde damat Yunus İnan bir süre sonra ise sazı eline alıp türkü söylemeye başladı.

Konuklardan gelen istek üzerine oyun havaları da çalan damat Yunus İnan düğüne gelenleri coştururken gelin Özge İnan da eşine eşlik etti. Kendi düğününde saz çalıp türkü söyleyen damat Yunus İnan’ı da düğüne gelen konukların cep telefonu ile kaydetmesi dikkatlerden kaçmadı.

