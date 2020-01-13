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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Düğünde damadı silahla yaralayan kardeş gözaltına alındı

Düğünde damadı silahla yaralayan kardeş gözaltına alındı

jandarmanın adliyeye gelişi

Hastane Jandarma Mermi 

-zanlının adliyeye alınması
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yapılan düğünde başından vurularak yaralanan damadın, kardeşinin silahından çıkan mermi ile yaralandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Ekenek kırsal Mahallesinde düzenlenen düğünle dünya evine girmeye hazırlanan Mehmet Yılmaz, rastgele havaya ateş edilmesi sonucu başına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Olay yerine giden ambulansla Birecik Devlet hastanesine kaldırılan Yılmaz, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Damadın kardeşi çıktı Damat yoğum bakıma alınırken olay yerine giden jandarma ekipleri, silahın kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada silahı ateşleyen kişinin damadın kardeşi Hüseyin Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (Şİ-SD-
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