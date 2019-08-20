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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Düğünde bıçaklı kavga: 9 yaralı - GAZİNTEP

Düğünde bıçaklı kavga: 9 yaralı - GAZİNTEP

- Düğünde bıçaklı kavga: 9 yaralı - Nurdağı Devlet hastanesi girişinde zırhlı araçla güvenlik güçleri ve dışarıda vatandaşlar - Hastane önünde güvenlik tedbirleri - Takviye ekiplerin gelişi ve TOMA konuşlanması - Hastane Acil önü tedbirler - Yaralının Anbulansa sedye ile taşınması ve Gaziantep iline sevki - Düğün Salonu yanı Olay Yeri incelemesi - Düğün Salonu yanında yanan park halindeki kamyonetin Olay Yeri inceleme ekibince fotoğraflanması Gaziantep 'te düğünde bıçaklı kavga: 9 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in Nurdağı ilçesinde husumetli aileler arasında düğünde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 9 kişi yaralandı.Kurudere Mahallesi'nde Nurdağı Belediyesi'ne ait düğün salonundaki düğünde karşılaşan husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.Tartışmanın sopa, taş ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.Ekiplerin biber gazıyla müdahalesiyle son bulan kavgada, E.Ö.Y, E.Ö.K, S.A.K, S.Ö.K, K.Ö.K, Y.A.Y, S.A.S, B.G.S ve Y.Ö.S. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis görevlilerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Buradaki müdahalenin ardından yaralılar Gaziantep 'teki hastanelere sevk edilirken, birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayın ardından düğün salonu çevresinde ve hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Biber Gazı Zırhlı Araç Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Bıçaklı Kavga 

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