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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Düğünde av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan 2 kişi yaralandı İzle

Düğünde av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan 2 kişi yaralandı İzle

Hastane acil servis önü

Acil Servis Sünnet Düğünü 

-Yaralının Konya’ya nakil için ambulansa alınması
-Yaralı yakınları ve ambulansın hareket etmesi

( KONYA ) - KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki bir sünnet düğününde kim ya da kimler tarafından kullanıldığı henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların başlarına isabet etmesi sonucu Mustafa Ş. (37) ile İsmail E. (43) yaralandı. Yaralılar kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağzına isabet eden saçmalarla yaralanan Mustafa Ş. burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Jandarma ekiplerinin ev önündeki açık alanda yapılan düğünde 2 kişinin yaralanmasına yol açan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. (ARÖ-FM-
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