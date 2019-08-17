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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Düğünde atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardı

Düğünde atılan havai fişek ormanlık alanda yangın çıkardı

Olay yerinden görüntüler

Ormanlı Havai Fişek Yangına Müdahale 

-Ekiplerin çalışmaları

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir düğünden atılan havai fişek ormanlık alana düşerek yangın çıkardı. Çıkan yangın mahallelinin traktör ve su tanklarıyla müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğünden atılan havai fişeklerin tutuşturduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu büyük panik yaşayan mahalleli zaman kaybetmeden traktör ve su tanklarıyla yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sonucunda yangın söndürülürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.
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