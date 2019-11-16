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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Düğünde 5 Kilo Soğan Hediye Edildi - Bangladeş’te Damadın Arkadaşları Düğün Hediyesi Olarak Soğan Hediye Etti Haberi

- Düğünde 5 Kilo Soğan Hediye Edildi - Bangladeş’te Damadın Arkadaşları Düğün Hediyesi Olarak Soğan Hediye Etti Haberi

Sosyal medya üzerinden alınan görüntü

( DAKKA ) - Düğünde 5 kilo soğan hediye edildi- Bangladeş’te damadın arkadaşları düğün hediyesi olarak soğan hediye etti DAKKA

Sosyal Medya Protesto Komik Video Düğün Hediyesi Yükselen 


- Bangladeş'te yükselen soğan fiyatları ülke gündeminden düşmezken, başkent Dakka’dan yaklaşık 90 kilometre uzakta olan Comilla şehrinde gerçekleştirilen bir düğünde, arkadaşları düğün hediyesi olarak damada 5 kilogram soğan hediye etti. Bangladeş’te soğan krizi bütün çabalara rağmen son bulmazken, bir kilogram soğan yaklaşık 250 takaya (19 lira) yükseldi. Bangladeşli vatandaşlar, çözüm bulunamayan soğan krizi üzerine komik video veya fotoğraflar çekip sosyal medya üzerine paylaşarak yaşananlara tepki göstermeye başladı.
Comilla şehrinde gerçekleştirilen Ripon Mia adlı vatandaşın düğüne katılan damadın Shohid, Sipon ve Shajahan adlı 3 arkadaşı, 5 kilo soğan satın alıp hediye paketine sararak düğünde damat ve geline hediye etti. Olay sırasında çekilen görüntü daha sonra sosyal medya üzerinde paylaşınca tıklanma rekoru kırdı. İzleyicilerin bazısı ise, “Çok iyi bir protesto oldu”, “Böyle eylem olur”, “Sonunda bunu da gördük” şeklinde yorumlar yaptı.
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