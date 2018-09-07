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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Düğün yolunda kaza: 3 ölü, 2 yaralı - TEKİRDAĞ

Düğün yolunda kaza: 3 ölü, 2 yaralı - TEKİRDAĞ

- Kaza yapan araçtan görüntüler Tekirdağ 'da düğün yolunda kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Süleymanpaşa ilçesinde yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesindeki yakınlarının düğününe giden ve Süleymanpaşa ilçesinde yoldan çıkarak takla atan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Çorlu yönüne giden Hüseyin Özmen'in kullandığı 22 RB 984 plakalı hafif ticari araç, Mahramlı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.Tarlada durabilen aracı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Araçta bulunan ve hayatını kaybeden Şadan Özmen, Şaban ve İsmail Akalın'ın cenazeleri, incelemenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Kazada yaralanan sürücü Özmen ve Gamze Özmen de sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Öte yandan, araçtakilerin Çorlu ilçesine yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

Cenaze Ticari Araç Sağlık Ekipleri Düğün Yolu Direksiyon 

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