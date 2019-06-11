Düğün sezonu, mobilya sektörünü hareketlendirdi İzle

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( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’te düğün sezonunun açılmasıyla birlikte mobilyacılarda hareketlenme başladı.

Havaların ısınması ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte mobilya üreticileri siparişleri almaya başladılar. Mobilya üreticileri, yaz mevsimine girerken düğün sezonunun açılmasıyla sektörde gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını belirttiler. Geniş ürün çeşidi ve fiyat seçenekleriyle çok sayıda mobilyayı kullanıcıların beğenisine sunan üreticiler; yatak odası takımı, vestiyer, televizyon ünitesi ve mutfak dolapları kategorisinde en çok aranan ürünler olarak öne çıktığını ifade ettiler. Mobilya Üreticisi Yunus Sıpor, yaklaşık 15 kişilik ekiple düğün sezonuna hazır olduklarını ifade ederek, şu ana kadar 30’a yakın yatak odası takımı siparişi aldıklarını söyledi.



Sıpor, “Aile boyu bu işle uğraşıyoruz. Yanımızda çalışanlar amcam, abim ve kardeşlerim. Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Babam marangozluktan gelme, sonradan mobilyaya daha çok ağırlık verdik. Her türlü mobilya ve döşeme imalatı yapıyoruz. Ağırlıklı olarak yatak odası, vestiyer, televizyon ünitesi, mutfak dolapları yapıyoruz. Düğün bizim için olmazsa olmazlardandır. Bu sene sezon daha yeni başlamasına rağmen 10-15 oda takımı hazırladık. Şu anda halen hazırlamaya devam ediyoruz. Biz kesinlikle birinci kalite malzemeye önem veriyoruz. Bu yüzden müşterilerimiz bizden hep memnun kalmıştır. Piyasadaki hazır malzemeler sunta üzerine hep yapılıyor. Biz tamamen birinci kalite MDF kullandığımız için genellikle düğün yapanlar el emeği mobilyacıları seçerler” diye konuştu.

Piyasaya göre fiyatların uygun olduğundan da bahseden Yunus Sıpor, “MDF ile yapılan işler kaliteli olmasına rağmen piyasaya göre fiyatlarımız daha düşüktür. Bir yatak odası takımı 6-7 bin civarındadır. Tabi seçeneklere göre bu fiyatları aşağıda indirebiliriz” dedi.

4 yıldır güzel sanatlar resim öğretmenliğinden mezun olduğunu ve KPSS’den dolayı atanamadığını ifade eden Sıpor, “KPSS’den atanamayınca bende baba mesleği olan bu işe kendimi verdim. Okul yılları boyunca yaz tatili sırasında hep burada çalışırdım. Bende dedim ki olmuyorsa zorlamayalım ve kendimi tamamen bu işe verdim. Taleplere göre ve farklı tasarım isteyen müşterilere yönelik bizimde tasarımlarımızla beraber ufak dokunuşlarla daha hareketli ürünler ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.



