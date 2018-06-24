Düğün salonundan önce sandığa geldiler - EDİRNE Haberi
- Gelin ve damadın okula gelişi - Oy verme işlemi - Gelin ve damadın konuşması Düğün salonundan önce sandığa geldilerEDİRNE (AA) - Edirne 'de gelin ve damat, oylarını kullandıktan sonra düğün salonuna gitti.Gelin arabasıyla Mehmet Ruşen Erkut Ortaokul'na gelen damat ve gelini gören diğer seçmenlerin ilgileri çifte yöneldi. Seçmenler ve görevli polis memurları, genç çifti tebrik etti.Türk Hava Yolları'nda çalışan Aykut Akar ve İngilizce öğretmeni Nihan Akar, 1242 nolu sandığın kurulduğu sınıfın önünde bir süre kendilerine sıra gelmesini bekledi.Daha sonra Aykut Akar, kimliğini ibraz ederek oy verme işlemini gerçekleştirmek üzere kabine geçti.Gelin ve damat oy zarflarını sandığa birlikte bıraktı. Daha sonra düğün salonuna doğru yola çıkan çift, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.