Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Düğün salonundan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - KOCAELİ

Düğün salonundan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - KOCAELİ

- İş yerine giren zanlının kamerayı örtmeye çalışması - Hırsızlık zanlısının görüntüsü Düğün salonundan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Kamera kayıtlarında, iş yerine giren zanlının güvenlik kamerasını örtüyle karartmaya çalıştığı, başaramayınca kendi üzerine örttüğü görülüyorKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde bir düğün salonundan yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.Yeniyalı Mahallesi'ndeki düğün salonunu açan iş yeri sahibi H.K, içeri girdiğinde kantin bölümündeki oyun makineleri ve kasadaki bozuk paraların çalındığını fark etti.Güvenlik kameralarını incelediğinde bir hırsızın paraları çaldığını tespit eden H.K, durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Düğün salonunun kantin bölümündeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının önce kamerayı örtüyle karartmaya çalıştığı, başaramayınca da kendi üzerini örttüğü ve içeride emekleyerek gezdiği görülüyor.

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı