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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Düğün salonunda silahlı kavga: 2 yaralı - MANİSA

Düğün salonunda silahlı kavga: 2 yaralı - MANİSA

- Düğün salonundaki kavgada silah kullanıldı - 2 yaralı - Acil servis önü - Detay görüntüler Manisa 'da düğün salonundaki kavgada silah kullanıldı: 2 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde, düğün salonunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Aralarında husumet bulunan iki grup, Çavuşlar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda karşılaştı.Burada başlayan tartışma ve kavgada İbrahim C. (39) ve Mehmet K. (59) silahla yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet K, ilk müdahalenin ardından Manisa 'ya sevk edildi.Jandarma ekipleri, 2 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen Ö.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İlk Müdahale Silahlı Kavga 

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