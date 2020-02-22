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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Düğün sahibi husumetli aileleri çağırdı, ortalık savaş alanına döndü

Düğün sahibi husumetli aileleri çağırdı, ortalık savaş alanına döndü

Düğün salonundan detay

Polis Hastane Kız Kaçırma Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşlardan detay
-Ambulanstan detay
-Hastaneden detay
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde husumetli olan iki aile düğün salonunda karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Meydana gele kavgada 9 kişi yaralandı. Olay, akşam 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilerde iddiaya göre daha önce kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan aileler düğünde karşılaştı. Aileler arasında sözlü başlayan tartışma daha sonra taşlı, bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Savaş alanına dönen kavgada 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, yaralılar Selahaddin Eyyubi Devlet hastanesine kaldırıldı. Polis, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı belirtildi.
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