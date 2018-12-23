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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Düğün magandası 10 kişinin yaralanmasına neden oldu Video

Düğün magandası 10 kişinin yaralanmasına neden oldu Video

Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesindeki düğünde bir kişinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hafif yaralandı.

Tıp Fakültesi Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcılığı Devlet Hastanesi Harran Üniversitesi 


Viranşehir ilçesinin kırsal Balkatan Mahallesi'ndeki bir düğünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tüfekle havaya ateş etti.Tüfeği indirdiği sırada kazara ateş alması sonucu Kırmızı, Akan ve Çiçek ailelerine mensup aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hafif yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Güvenlik güçleri silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çok yönlü çalışma yürütüyor.Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.
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