Düğün magandaları çocuklara aldırış etmeden havaya ateş ettiler Haberi

--Havaya ateş açılması



( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde'nin Alltunhisar ilçesindeki sokak düğününde tabancayla havaya ateş açılması sırasında çekilen görüntüler tepki çekti. Olay, Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki Keçikalesi beldesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Belde de yapılan bir düğünde havaya rast gele ateş açan magandalar, düğüne katılanlar arasında korku oluşturdu. Çocukların da bulunduğu düğünde çekilen görüntüler, tepki çekti. Öte yandan, Keçikalesi beldesinde geçen hafta düğün magandaları tarafından havaya rastgele açılan ateşte bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

