Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Düğün konvoyunda zarf almak isteyen Suriyeli çocuk canından oluyordu Haberi

Düğün konvoyunda zarf almak isteyen Suriyeli çocuk canından oluyordu Haberi

yaralı çocuktan görüntü

İlk Müdahale Sünnet Düğünü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaralı Çocuk 

-ekiplerin çocuğu müdahalesi
-çocuğun sedye ile ambulansa bindirilmesi

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta sünnet düğünü konvoyundaki otomobilden zarf almak isteyen 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, tutunduğu otomobilin camından yere düştü. Edinilen bilgilere göre olay, Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu R.A. (9), kentte gerçekleşen bir sünnet düğünü için konvoy yapan otomobillerden birisinin camına zarf almak için tutundu. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen seyir halindeki otomobilin camına tutunan R.A, dengesini kaybederek ere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan R.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı