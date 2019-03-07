Düğün konvoyunda yolu kapatarak drift yapan trafik magandaları yakalandı

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( İSTANBUL )- Trafikte sürücülerin canlarını hiçe sayan magandalara ceza yağdı İSTANBUL



- İstanbul’da düğün konvoyunda yolu kapatarak drift yapan sürücüler yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul’da oto yolu kapatarak drift yapıp trafiği tehlikeye düşüren 34 JON 46 plakalı araç sürücüsü S.Ç., tehlikeli şerit değiştiren 61 OF 659 plakalı araç sürücüsü G.E. ve konvoy içerisinde çakar tertibatı kullanan 34 BS 9660 plakalı araç sürücüsü O.C. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Sürücü S.Ç.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 44/1-b (Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek) maddesine istinaden 235 TL, plakanın farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak maddesine istinaden 412 TL, herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi maddesine istinaden 5010 TL olmak üzere toplam 5657 TL para cezası uygulandı. S.Ç.'nin sürücü belgesine altmış gün süreyle el konulurken aracı da altmış gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü S.Ç.'nin adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildiği kaydedildi. Şüphelilerden G.E.’ye ise Karayolları Trafik Kanununun tescilli araca yönetmelikte ön görülen sayıda tescil plakası takmamak maddesinden 844 TL, aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten 1002 TL olmak üzere toplamda 1846 TL para cezası uygulandı. Sürücü G.E.'nin de adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildiği öğrenildi. Konvoyda çakar tertibatı kullandığı görülen araç sürücüsü O.C.'ye de çakar takmak ve kullanmaktan 1002 TL ceza uygulandığı belirtildi.

