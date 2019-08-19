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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı - ADIYAMAN

Düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı - ADIYAMAN

- Düğün konvoyunda kaza - 11 yaralı - Kaza yerinden görüntü - Araçlardan görüntü - Ambulansta yaralılara müdahale - Yaralıların hastaneye kaldırılmaları Adıyaman 'da düğün konvoyunda kaza: 11 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Süleyman Kodak'ın (32) kullandığı 55 ABL 512 plakalı otomobil ile Hasan Kodak (30) idaresindeki 34 NTP 47 plakalı hafif ticari araç, düğün konvoyunu takip ederken Kahta - Siverek Karayolu 15. kilometresinde çarpıştı.Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Muhammed Emin Kodak (1), Ali Kodak (3), Esmanur Kodak (4), Sevgi Beyazkaya (20), Mehmet Özbey (20), Hüsna Kodak (27), Bayram Turan (18), Tevhide Işık (76) ve Adile Kodak (34) yaralandı.Oolay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Düğün Konvoyu Trafik Kazası Ticari Araç 

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