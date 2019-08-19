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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı

- Düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı

Ambulanstaki yaralı

İlk Müdahale Düğün Konvoyu Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Yaralının ambulansla götürülmesi
-Kazaya karışan araçlardan görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman Kahta ilçesinde düğün konvoyunda bulunan araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahta Diyarbakır Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Süleyman Kodak yönetimindeki 55 ABL 512 plakalı otomobil ile Hasan Kodak yönetimindeki 34 NTP 47 plakalı hafif ticari araç düğün konvoyunda ilerlerken çarpıştı. Otomobil önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3’ü çocuk 11 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan çocuklar Muhammed Emin Kodak, Ali Kodak, Esmanur Kodak ile Adile Kodak, Hüsna Kodak, Tevhide Işık, Sevgi Beyazkaya, Mehmet Özbey, Bayram Turan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (ÖFA)
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