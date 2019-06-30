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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı - SİVAS Video

Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı - SİVAS Video

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçtan detay - Yaralıların araçtan çıkarılmalarıDüğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 3 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Sivas - Erzincan çevre yolu Kılavuz kavşağında meydana gelen kazada, Malatya'dan Erzincan istikametine giden S.Ö. idaresindeki 34 DF 5434 plakalı TIR, düğün konvoyu içerisinde seyir halinde olan ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Berkay Köse (18) yönetimindeki 01 PJ 626 plakalı otomobile çarptı.Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada otomobilde bulunanlardan Aliye Köse (48) olay yerinde yaşamını yitirdi.Sürücü Berkay Köse ile birlikte kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi Numune Hastanesine kaldırıldı.

Polis Düğün Konvoyu Trafik Kazası Bild 

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