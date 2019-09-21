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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Düğün konvoyunda feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı

Düğün konvoyunda feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı

Düğün konvoyundan kaza öncesi detaylar

Düğün Konvoyu Jandarma Ticari Araç 

-Hastane morgundan detay
-Kaza yapan araçtan fotoğraflar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da düğün konvoyunda diğer araçları sollamaya çalışan hafif ticari araç, karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Karaçoban ilçesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Erenler Mahallesinden Hınıs istikametine ilerleyen düğün konvoyundaki hafif ticari araç, önündeki araçları sollamaya çalışırken karşı şeritten gelen bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada hafif ticari aracın arkasından gelen düğün konvoyundaki bir başka araç da hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 12 kişi ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. 9 kişinin tedavileri devam ederken, 1 çocuğun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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