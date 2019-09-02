Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Düğün konvoyunda drift atan sürücüleri polis affetmedi

Düğün konvoyunda drift atan sürücüleri polis affetmedi

-Drift atan araçların cep telefonu ile görüntüsü

( DÜZCE )-İki sürücüye 10 bin 20 TL ceza DÜZCE

Para Cezası Amatör Kamera Düğün Konvoyu Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Düzce’de düğün konvoyunda drift attığı belirlenen iki aracı polis ekipleri tespit etti. Drift atan iki aracın sürücüsüne toplam 10 bin 20 TL para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken araçlarda trafikten men edildi. Drift atan sürücülerin görüntüleri amatör kameraya yansıdı. Olay; Düzce merkez Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 1 Eylül Pazar günü 18:57 sıralarında Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu’nda düğün konvoyunun önünde seyreden iki otomobil, drift atmaya başladı.
Düğün konvoyuna katılan araçlar ise iki aracın drift atmasını bekledi. Bir vatandaş ise Drift atan araçları amatör kamera ile görüntüledi. Amatör kameradan yola çıkan polis ekipleri drift atan sürücüleri belirledi. Polis ekipleri her iki araca da 5 bin 10TL den toplamda 10 bin 20TL idari para cezası uyguladı ve sürücü belgelerine 60 gün süreyle el koydu. Ayrıca iki araçta trafikten men edildi. (SA-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı