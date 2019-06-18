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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Düğün konvoyunda dehşet kaza...Konvoyda makas atan sürücü ters yönde giden motosikletliye böyle çarptı Haberi

Düğün konvoyunda dehşet kaza...Konvoyda makas atan sürücü ters yönde giden motosikletliye böyle çarptı Haberi

Düğün konvoyundan görüntüler

Düğün Konvoyu Motosiklet Sürücüsü 

-Otomobilin makas atması
-kaza anı ve sonrası
-düğün konvoyunun ilerlemesi

( AZEZ )- Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Azez kentinde düğün konvoyunda makas atan sürücü ters yönde giden motosiklete çarparak öldürmesi saniye saniye görüntülendi AZEZ

- Suriye’nin Azez kentinde düğün konvoyunda makas atan sürücü ters yönde giden motosiklete çarparak öldürmesi saniye saniye görüntülendi. Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Kilis’ten Ramazan Bayramı için giden Suriyelilerin de katıldığı düğünde seyir halinde giden düğün konvoyunda bazı araçların makas atiği sırada ters yönden ilerleyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Gelin ile damadı taşıyan 79 MA 0837 plakalı düğün konvoyu kazadan habersiz trafikte ilerlerken, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Düğün konvoyundaki kaza anı saniye saniye görüntülendi.
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