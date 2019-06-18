Düğün konvoyunda dehşet kaza...Konvoyda makas atan sürücü ters yönde giden motosikletliye böyle çarptı

-Otomobilin makas atması

-kaza anı ve sonrası

-düğün konvoyunun ilerlemesi



( KİLİS -ÖZEL)- Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Azez kentinde düğün konvoyunda makas atan sürücü ters yönde giden motosiklete çarparak öldürmesi saniye saniye görüntülendi KİLİS



- Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Azez kentinde düğün konvoyunda makas atan sürücü ters yönde giden motosiklete çarparak öldürmesi saniye saniye görüntülendi. Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Kilis’ten Ramazan Bayramı için giden Suriyelilerin de katıldığı düğünde seyir halinde giden düğün konvoyunda bazı araçların makas atiği sırada ters yönden ilerleyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Gelin ile damadı taşıyan 79 MA 0837 plakalı düğün konvoyu kazadan habersiz trafikte ilerlerken, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Düğün konvoyundaki kaza anı saniye saniye görüntülendi.

