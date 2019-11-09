Düğün için aldığı takım elbise ile otomobil sahibi oldu

--Alışveriş Günleri Ödül Töreninden Görüntü

--BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş'un Konuşması

--BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım'ın Konuşması,

-Talihli Hüseyin Şafak'ın Konuşması,

-Talihli Adem Doğru'nun Konuşması

-Talihli Aslıhan Gezer'in Konuşması.

-Güler Çeşmeci'nin Konuşması,

-Detaylar



( BURSA )-Alışveriş yaptılar, sıfır otomobil kazandılar BURSA



- Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde büyük ödül olan 10 otomobil sahiplerini buldu. Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu olan BTSO öncülüğünde ‘Tarihin Mirası Alışverişin Alası’ temasıyla Osmanlı Devleti’nin ilk büyük çarşısı olan Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde hayata geçirilen ‘Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde büyük ödüller sahiplerini buldu. Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği’nin (BTÇH) de destekleriyle 5 Ağustos-5 Ekim tarihleri arasında bu yıl 4.’sü düzenlenen organizasyonda büyük ödül olan 10 otomobil talihlilere teslim edildi. “Çarşı esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin 7 asırlık geçmişi ve yaklaşık 850 bin metrekarelik büyüklüğüyle dünyanın açık alandaki en güzel ve en özel alışveriş merkezleri arasında yer aldığını söyledi.



BTSO olarak bölgenin gerek fiziksel gerekse de modern tekniklerle ticaretteki dönüşümünün gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden İsmail Kuş, “Alışveriş günleri kapsamında akredite işyerlerimizden 100 TL’lik alışveriş karşılığında 170 bin çekiliş kuponu dağıttık. Kampanya ile 4 yılda oluşturduğumuz ciro ise 100 milyon TL’yi aştı. Noter huzurunda yaptığımız çekilişin ardından 10 otomobilimizin talihlilerini belirledik. Hediyelerimizi güle güle kullanmalarını temenni ederek, kendilerini kutluyorum. BTSO olarak çarşı esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin Bursa’nın en önemli tarihi mekanlarından birisi olduğunu belirterek, “Yerel yönetimler olarak bölgemizin gelişmesi için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. BTSO’nun öncülüğünde yapılan Alışveriş Günleri’nin de bölgenin iş hacmine katkı sağlıyor. Organizasyonumuzun bölgemize ve kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

“Çarşının cazibesi artıyor" BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, 7 asırdan bu yana Bursa’da ticaretin kalbinin attığı, kentin simge mekanlardan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin BTSO öncülüğünde cazibesinin arttığını belirterek, “BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a çarşı esnafımız adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikte hem çarşımız hem de Bursamız için güzel işler yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde otomobil kazanan talihliler araçlarını törenle teslim aldı. Takım elbise alışverişi otomobil kazandırdı Talihlilerden Hüseyin Şafak çarşıdan satın aldığı takım elbise sayesinde otomobil kazandığını söyledi.



Bursa’da çimento fabrikasında çalıştığını kaydeden Şafak, “Yakınımın düğünü için eşimin ısrarıyla çarşıda alışveriş yaptım. Kısmet bu işte. Otomobil teslim törenine de takım elbisemi giyerek geldim. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen organizasyonun Bursa’mıza değer kattığını düşünüyorum.” dedi.

Otomobil kazandığını Almanya'da öğrendi Talihlilerden Adem Doğru, Almanya’da yaşadığını ve 1991’den bu yana alışverişini Bursa’dan yaptığını söyledi.



Doğru, “Oğlumun düğün alışverişini Kapalı Çarşıda yaptık. Esnaf dostumuzun tavsiyesiyle Alışveriş Günleri’ne katıldık ve kazandık. Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Almanya’da iken otomobil kazandığımı öğrendim. Alışveriş için en doğru adres Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’dir. Çarşıdaki kalite ve esnafın güler yüzü hiçbir yerde yok.” şeklinde konuştu.

Düğün hediyesi otomobil oldu Talihlilerden Aslıhan Gezer ise Bursa’da yaşadığını ve düğün alışverişini çarşıda yaptığını söyledi.



Gezer, “20 Eylül’de düğünümü yaptım. Bu otomobil benim için bir düğün hediyesi gibi oldu. Alışveriş Günleri’ne başvuru yaparken otomobilin bana çıkacağını hissetmiştim. Herkesi çarşıda alışveriş yapmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. Torununun ısrarı ile katıldı, otomobil sahibi oldu Torununun okul alışverişi için Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni tercih eden talihlilerden Güler Çeşmeci, kazandığı otomobili torunlarına hediye edeceğini söyledi.



Çeşmeci, “Okul alışverişini yaptıktan sonra işyeri sahibi beni çekiliş noktasına yönlendirdi. Biz ilk başta çıkacağına inanmadık. Torunumun ısrarıyla çekilişe katıldım. Torunumun şansına başvurdum diyebilirim. Allah nasip ederse, otomobili torunlarıma vereceğim. BTSO’ya teşekkür ediyorum.” dedi



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