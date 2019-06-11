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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Düğün dönüşü kaza: 2'si 9 aylık bebek olmak üzere 16 kişi yaralandı İzle

Düğün dönüşü kaza: 2'si 9 aylık bebek olmak üzere 16 kişi yaralandı İzle

-Kaza yeri detaylar

( SİVAS ) SİVAS

Bebek 9 Aylık Bebek Trafik Kazası 


- Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında ikisi 9 aylık bebek 16 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan karayolunda günün ilk saatlerinde Sivas ile Hafik ilçesi arasında ki Seyfebeli geçidinde meydana geldi. Ağrı’dan yola çıkıp Denizli’ye gitmekte olan A.U. yönetiminde ki 44 HL 042 plakalı minibüs virajı alamayarak şarampole uçtu. Üç takla atarak durabilen araçta bulanan 2’si bebek 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesine nakledildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. A.U. yönetimindeki minibüsün bir düğün için Ağrı ilinde bulunan aynı aileden yolcuları Denizli iline taşıdığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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