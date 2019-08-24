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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Düğün dönüşü feci kaza: 4 ağır 3’ü çocuk 8 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza: 4 ağır 3’ü çocuk 8 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Güçleri 

-Kazaya karışan araçtan görüntü
-Ambulanslardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Minibüs ile kamyon çarpıştı:4 ağır 3’ü çocuk 8 yaralı DİYARBAKIR

- Diyarbakır Silvan karayolu 20. Kilometrede düğün çıkışı minibüs saman yüklü kamyona çarptı, 4 ağır 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Saman yüklü kamyon olay yerinden kaçtı. Olay, Diyarbakır Silvan karayolu 20. Kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 KE 375 plakalı minibüs Hani ilçesinden Diyarbakır’a düğün için gelmişti. Düğün çıkışı Hani ilçesine geri dönmekte olan minibüs sürücüsü Aydın Gelmez, saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Saman yüklü kamyon olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Esma Erdem, Nurşin Gelmez, Şevin Erdem ve Songül gelmez ağır yaralanırken sürücü Aydın Gelmez ve isimleri öğrenilemeyen 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırırken araçta kaza yapan araçta bulunan Şevin Erdem ve Nurşin Gelmez ise sıkıştı. Sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken kaçan saman yüklü kamyonun bulunması için operasyon başlatıldı. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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