Düğün arabası gibi süslediği otomobilin üzerine 'Beni affet ben öküzüm' yazdı, sonu hastanede bitti Haberi

--112 gelmesi



( BİLECİK ) - Düğün arabası gibi süslediği otomobilin üzerine "Beni affet ben öküzüm" yazdı, sonu hastanede bitti- Sevgilisini kendisinin affettirmek için geldiği Bilecik'te kaza yaptı BİLECİK



- Sevgilisinin barışması için arabasını düğün arabası gibi süsledi üzerine "Beni affet ben öküzüm" yazdı. Gaz pedalı takılı kalınca elektrik direğine vurarak, yaralandı. Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi ile İstiklal caddesi kavşağının kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bursa'da Bilecik'te üniversite okuyan ve kendisinin bırakan kız arkadaşının kaldığı KYK'ya bağlı Halime Hatun Öğrenci Yurdu önüne gelen Hakan Ünallı aracını düğün arabası gibi süsledi. Üstüne de "Beni affet ben öküzüm" ve "Seni çok seviyorum Sibel" yazdı. Yurdun önünde arkadaşları ile birlikte meşaleler yakan Hakan Ünallı, daha sonra 16 LFP 48 plakalı otomobili ile yurdun bulunduğu mahallede Türkmeneli Caddesi ile İstiklal caddesi kavşağının kesiştiği noktada gaz pedalının takılı kaldığı iddiası ile elektrik direğine çarptı. Genç aşık yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. (CKT-

