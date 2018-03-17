Düğüm Salonu’nun İzmir galasına büyük ilgi

-Söyleşiden görüntü



( İZMİR ) İZMİR



- Yılın en iddalı komedi filmleri arasında gösterilen Düğüm Salonu’nun İzmir galası, Optimum Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşti. Sinemaseverlerin merakla beklediği komedi filmi Düğüm Salonu’nun İzmir galasına Optimum Alışveriş Merkezi ev sahipliği yaptı. Muhteşem galaya filmin oyuncularından Şahin Irmak, İrem Sak ve Emre Karayel’in yanı sıra yönetmen Hakan Algül katıldı.

İlk olarak sinemaseverlerle söyleşi yapan ekip daha sonra filmin izleneceği salona geçti. Oldukça yüksek bir katılımın olduğu söyleşide konuşan Şahin Irmak, “Daha önce hiç böyle bir kalabalık görmemiştim” ifadelerini kullandı. Kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İrem Sak ise, “Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Emre Karayel de “İzmir yine farkını gösterdi” şeklinde konuştu.

Filmin konusu Şahin Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Hakan Algül’ün yönettiği Düğüm Salonu’da; Şahin Irmak, Emre Karayel, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Salih Kalyon, Onur Buldu, Nilgün Belgün, Ayşenil Şamlıoğlu, Bilge Şen, Neyti Engin, Gazanfer Ündüz, Duygu Yetiş, Toprak Sağlam gibi önemli oyuncular yer alıyor. İki eski sevgili tesadüf eseri aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Hal böyle olunca işler ters gider ve ortaya oldukça keyifli bir macera çıkar.

