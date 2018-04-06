Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Dudullu'da trafo merkezinde patlama: 1 ölü

Dudullu'da trafo merkezinde patlama: 1 ölü

Yangından görüntü

Trafo Merkezi Trol 

-İtfaiyenin çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye Dudullu Trafo Merkezi'nde çalışmalar sırasında patlama meydana geldi. Patlamada çalışma yapan işçilerden biri ölürken, yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. TEİAŞ 4.Bölge Müdürlüğü Dudullu Metro Trafo Merkezi'nde bugün öğle saatlerinde çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada içeride bulunan bir işçi hayatını kaybederken, trafo merkezi yanmaya başladı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, trafo merkezinin işçinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı