Dudullu'da kontrolden çıkan otomobil reklam panosuna çarptı: 1 yaralı Haberi

-Araçtan görüntü

-İtfaiye ekipleri



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Dudullu'da yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Kazada, otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı öğrenildi. Kaza, Dudullu NATO yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda 34 KL 6566 plakalı otomobil sürücüsü Ferhat Güven direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil sürücüsünü araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

