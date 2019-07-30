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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Dudu Teyze 64 yaşında ehliyet aldı

Dudu Teyze 64 yaşında ehliyet aldı

-Dudu Teyzenin araç kullanması

Direksiyon 

--Teyzenin direksiyon başı konuşması
--Aydın Ulus'un açıklaması
--Dudu teyzenin açıklaması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ev hanımı Dudu Yılmaz, gençliğinden bu yana çok istediği ehliyetine 64 yaşında kavuştu. Evli ve üç çocuk annesi olan Yılmaz, eşinin de desteğiyle yıllardır hayalini kurduğu ehliyeti almaya karar verdi. Kursu ve sınavları geçerek ehliyetini alan Yılmaz, 1989 model otomobiliyle çarşıya, pazara, gezmeye, arkadaşlarına gidiyor. Gündüzleri bakkallık yapan eşine yardım eden Dudu Yılmaz, artık kendisini daha özgür hissettiğini belirtiyor. Yılmaz, "Yeter ki isteyin, istedikten sonra başaramayacağınız hiçbir şey yok. Ehliyet almaya gençliğimden beri çok özencim vardı. Yaşımız geçti, bizden geçti dedik. 50-55 yaşlarında kadın ehliyet aldığını söyleyince ben de başvurdum. Bana öğretmek için çok mücadele ettiler sağ olsunlar. Hocalarımız da çok iyiydi. İki üç dönem yazılıya girmedim, ama bir girişte de 84 aldım” şeklinde konuştu Eşinin ehliyet almak için kendisinden izin istediğini belirten Aydın Ulus, “Eşim komşularla görüşmüş. 50 yaşında komşularım ehliyet alıyor, ben de yazılabilir miyim dedi.
Benden izin istedi, ben de verdim. Bana destek olur musun dedi.
Ben de elimden gelen maddi manevi desteği yaptım. Hocalarımızın da desteği ile ilk yazılı sınavını 84 puanla geçti. Üçüncü direksiyonda, son hakkında direksiyonu da geçti" dedi.

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