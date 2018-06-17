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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Dubleks evin çatı katı yangında kullanılamaz hale geldi

Dubleks evin çatı katı yangında kullanılamaz hale geldi

Yanan evden alev ve duman görüntüsü

Çatı Katı İtfaiye Aracı Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin farklı planlardan görüntüsü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen yangında dubleks bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangın, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi 6239 sokakta bulunan Serdar Akyıldız’a'ya ait evin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına merdivenli itfaiye aracıyla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında evin çatı katı kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Serdar Akyıldız’ın tatil için Marmaris’te olduğu ve yangın anında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
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