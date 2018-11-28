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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Duble işkence...Duble yol var ama mahalleye giriş yok Haberi

Duble işkence...Duble yol var ama mahalleye giriş yok Haberi

yoldan görüntü

Can Güvenliği Gesi Trol 

-aracın ters istikamette gitmesi
-detay

( BURSA ) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde koca bir mahalle giriş olmadığı için duble yolun keyfini süremiyor BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni yapılan duble yola girişi olmayan mahallenin sakinleri isyan etti. Yenişehir üzerinden gelip mahalleye giriş yapmak isteyen sürücüler, 4 kilometre ilerideki kavşaktan kontrollü geri dönüş yapıp mahalleye girebiliyor. Bursa'nın İnegöl ve Yenişehir ilçeleri arasında ulaşımın daha hızlı ve konforlu bir şekilde yapılabilmesi için yapılan 6 kilometrelik yol 980 nüfuslu Hamzabey Mahallesi sakinleri için işkence haline geldi. Zira Yenişehir istikametinden gelip Hamzabey'e giriş yapmak isteyen sürücüler, araçlarıyla 4 kilometre ilerideki kavşaktan geri dönüş yapıp mahalleye girebiliyor. Mahalleli aylardır tamamlanmayan yolun trafiğe açılan bir bölümünde yapılan plan hatası nedeniyle fazladan 4 kilometre yol gitmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Hamzabey Mahallesi’nde ikamet eden ve iş için 2. Mobilya İhtisas Sanayi Bölgesi’ne giden işçiler, gece mesai bitiminde büyük çileler çekiyor. Servis araçları yada özel araçları ile evlerine gitmek için yola koyulan işçilerde Hamzabey Mahallesi’ne varmak için büyük güçlükler yaşıyor. Kurallara uymayıp kestirme olsun diye yasak olan bölgeden dönüş yapan sürücüler ise canlarını hiçe sayıp diğer sürücülerinde can güvenliğini tehdit ediyor.
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