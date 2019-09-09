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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Dubai'de Okul Servisiyle Su Tankeri Çarpıştı, 15 Öğrenci Yaralandı İzle

- Dubai'de Okul Servisiyle Su Tankeri Çarpıştı, 15 Öğrenci Yaralandı İzle

Kaza yapan okul servisi

( DUBAİ ) - Dubai'de okul servisiyle su tankeri çarpıştı, 15 öğrenci yaralandı DUBAİ

Trafik Kazası Öğrenciler Sağlık Ekipleri Servis Şoförü Servis Aracı 


- Dubai’de okul servis aracı ile su tankerinin çarpışması sonucu 15 öğrenci ile 3 görevli yaralandı. Dubai’de sabah saatlerinde bir okul servis aracı ile su tankeri çarpıştı. Dubai polisi, trafik kazasında 15 öğrenci ile 3 okul servisi görevlisinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Raşid Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından yolun tekrar trafiğe açıldığı kaydedildi. Öte yandan, geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kalba kentinde ilkokul öğrencilerinin bulunduğu seyir halindeki servis aracı bilinmeyen bir nedenle alev almıştı. Dumanı fark eden servis şoförünün öğrencileri araçtan çıkarması sayesinde öğrencilerin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtilmişti.
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