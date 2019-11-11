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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Dubai'de alışveriş merkezini su bastı

- Dubai'de alışveriş merkezini su bastı

Caddelerden görüntüler

Alışveriş Şiddetli Yağış Gesi Kullar Alışveriş Merkezi 

-Alışveriş merkezinden görüntüler

( DUBAİ ) DUBAİ

- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en büyük alışveriş merkezini su bastı. Dubai’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle dünyanın en çok ziyaret edilen, Dubai'nin en büyük alışveriş merkezlerinden Dubai Mall'u su bastı. Dubai'nin birçok bölgesinde ulaşım durma noktasına gelirken, şiddetli yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda bazı uçuşlar ertelendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fucayra ve Resü'l-Hayme emirliklerinde yağış nedeniyle okulların tatil edildiği öğrenildi.
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