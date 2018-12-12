DÜ Hastaneleri yeniliklere devam ediyor - DİYARBAKIR
- Açılıştan detaylar - DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve beraberindekilerin merkezi dolaşması - DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ün konuşmasıDÜ Hastaneleri yeniliklere devam ediyorDİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneleri tarafından hastalara daha hızlı hizmet vermek ve bilgi güvenliğini sağlamak için kurulan Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYSM) merkezinin açılışı yapıldı.DÜ Hastaneleri ve Dicle Üniversitesi Proje Destek Birimi (DÜBAP) desteğiyle yapılan merkezde son model teknolojik cihazlar ve sistemler kullanıldı.Merkezin açılışını yapan DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, göreve başladıktan sonra Hastane Bilgi Yönetim Sistemini önemsediklerini ve geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Gül, şöyle devam etti:"Buranın bilgi işlem merkezi çok eskiydi ve her an çökebilirdi. Bu projeyi başlattık, yeni bilgi işlem merkezi ve yedeğini kurmak için çalışma başlattık ve bitti. DÜBAP'ın katkılarıyla bu merkezi kurduk. Bu merkezde tüm hastane bilgileri var. Hastaneden yapılan tüm işlemler buradan takip ediliyor, kontrol ediliyor. Buranın çökmesi durumunda, herhangi bir sabotaj ve arıza duruma karşı sistemin yedeğini Kalp Hastanemizde yaptık. Bilgi işlem merkezimizi bu şekilde garantiye almış durumdayız."Kurdukları sistem sayesinde hastalara daha hızlı hizmet verileceğine dikkati çeken Gül şöyle devam etti:"Herhangi bir hasta hakkında bütün bilgiler depolanıyor burada. Yıllar sonra bir hasta hakkında herhangi bir işleme dayalı bilgi istendiği zaman buradan hemen çıkarılıyor. Bu merkez 1995 yılında kurulmuştu, çok eski bir teknoloji ile kurulmuş bir merkez. Bundan dolayı yeni donanımlı, tam teçhizatlı, güvenlik önlemi çok yüksek olan bir merkezi kurmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.Açılışa, DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu ve hastane çalışanları katıldı.